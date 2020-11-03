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Мошенники готовятся обманывать любителей скидок и распродаж

Новости. Общество
20:40, 03 Ноября 2020
фото: © mikegi/pixabay
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В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом виде мошенничества с использованием бренда AliExpress.

Мошенники начали применять новую схему с использованием бренда AliExpress. Они рассылают СМС о подарках, сообщает РИА Новости.

"Вам подарок от AliExpress", — говорится в сообщении, к нему прилагается ссылка на сторонний ресурс, внешне напоминающий сайт магазина.

Как рассказала РИА Новости ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина, в Сети за последнее время появилось более 20 подозрительных сайтов с упоминанием AliExpress.

"Это сайты-заглушки, которые пока не наполнены контентом и зарегистрированы на частное лицо на небольшой срок. Они могут использоваться злоумышленниками в будущем для реализации фишинговых и скам-схем", — пояснила она.

Количество таких сайтов увеличится ближе к "черной пятнице" и "киберпонедельнику". "К этому моменту пользователи станут активнее в интернете, а за большим количеством рекламы злоумышленникам будет легче спрятаться", — предупредила эксперт.

"Черная пятница" в 2020 году — день распродаж и скидок — состоится 27 ноября. "Киберпонедельник", когда распродажи устроят онлайн-магазины, состоится в будущем году 25 января.

Ранее в "Лаборатории Касперского" сообщили, что мошенники активизировались после презентации iPhone 12 и стали создавать фальшивые сайты по предзаказу устройства.

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