Мошенники не дали вахтовику из Карелии вернуться домой

Житель Прионежья не смог вернуться с вахты домой из Новгородской области, так как мошенники списали у него с карты 4 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от 55-летнего гражданина. Он сообщил, что с его банковской карты было несанкционированно списано более 4300 рублей.

Мужчина пояснил, что находился на вахте в Новгородской области и собирался ехать домой. Благодаря специальному приложению он нашел попутный автомобиль и оставил заявку.

Вскоре с ним связался водитель, попросил оформить бронь, а также внести в качестве предоплаты 55 рублей. Через мессенджер мужчина получил ссылку, которая вела на неизвестный интернет-ресурс, ввел там реквизиты своей банковской карты, а затем обнаружил, что его счет уменьшился на 4374 рубля. В итоге уехать в тот день ему так и не удалось, банковскую карту пришлось заблокировать, а перевозчик перестал отвечать на звонки.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.