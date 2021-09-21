Мошенники обманули двух жительниц Карелии, продававших коляску и гарнитур

Очередными жертвами мошенников оказались девушка, продававшая детскую коляску, и дама, пожелавшая избавиться от кухонного гарнитура.

В петрозаводскую полицию обратилась 18-летняя горожанка. Она сообщила, что попалась на уловку аферистов, информирует МВД. По словам потерпевшей, на одном из популярных сайтов объявлений она разместила информацию о продаже детской коляски стоимостью 20 тыс. рублей. Мошенник под видом покупателя связался с девушкой, он написал ей в мессенджере о готовности приобрести товар и отправил ссылку якобы для получения оплаты за товар. Петрозаводчанка перешла по ней, ввела реквизиты банковской карты, в том числе трёхзначный код с обратной стороны и пароль из СМС. Затем с её счёта произошло списание 6 500 рублей.



Горожанка уведомила о случившемся собеседника. Тот объяснил, что произошла техническая ошибка. Он отправил ещё одну ссылку, которая якобы позволит вернуть деньги. При этом мошенник пояснил, что деньги зачислятся только в том случае, если остаток на счёте составит 26 тыс. рублей. Петрозаводчанка выполнила это условие, ещё раз ввела данные банковской карты на сомнительном ресурсе и вновь лишилась сбережений. Дальнейшие попытки связаться с мошенником успехом не увенчались. Ущерб составил 32 500 рублей.

В аналогичной ситуации оказалась и 33-летняя жительница Костомукши. Она обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный похитил у неё 10 тыс. рублей. Злоумышленник под видом покупателя изъявил желание приобрести кухонный гарнитур, который потерпевшая продавала через онлайн-доску объявлений. Он написал женщине в мессенджере, отправил ей ссылку. Далее после ввода данных карты гражданка потеряла деньги, а собеседник перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, как житель Петрозаводска лишился денег, попытавшись купить полис ОСАГО в интернете.