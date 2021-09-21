Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49

Мошенники обманули двух жительниц Карелии, продававших коляску и гарнитур

Новости. Криминал
12:53, 29 Сентября 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Новости партнеров

Очередными жертвами мошенников оказались девушка, продававшая детскую коляску, и дама, пожелавшая избавиться от кухонного гарнитура.

В петрозаводскую полицию обратилась 18-летняя горожанка. Она сообщила, что попалась на уловку аферистов, информирует МВД. По словам потерпевшей, на одном из популярных сайтов объявлений она разместила информацию о продаже детской коляски стоимостью 20 тыс. рублей. Мошенник под видом покупателя связался с девушкой, он написал ей в мессенджере о готовности приобрести товар и отправил ссылку якобы для получения оплаты за товар. Петрозаводчанка перешла по ней, ввела реквизиты банковской карты, в том числе трёхзначный код с обратной стороны и пароль из СМС. Затем с её счёта произошло списание 6 500 рублей.

Горожанка уведомила о случившемся собеседника. Тот объяснил, что произошла техническая ошибка. Он отправил ещё одну ссылку, которая якобы позволит вернуть деньги. При этом мошенник пояснил, что деньги зачислятся только в том случае, если остаток на счёте составит 26  тыс. рублей. Петрозаводчанка выполнила это условие, ещё раз ввела данные банковской карты на сомнительном ресурсе и вновь лишилась сбережений. Дальнейшие попытки связаться с мошенником успехом не увенчались. Ущерб составил 32 500 рублей.

В аналогичной ситуации оказалась и 33-летняя жительница Костомукши. Она обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный похитил у неё 10 тыс. рублей. Злоумышленник под видом покупателя изъявил желание приобрести кухонный гарнитур, который потерпевшая продавала через онлайн-доску объявлений. Он написал женщине в мессенджере, отправил ей ссылку. Далее после ввода данных карты гражданка потеряла деньги, а собеседник перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, как житель Петрозаводска лишился денег, попытавшись купить полис ОСАГО в интернете.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
24.09.2021, 13:12
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето

Чтиво

Сегодня 12:28
Без политики
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
В петрозаводской библиотеке имени Клюева неожиданно открылась персональная выставка Бадри Топурия.
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
28.09.2021 10:22
Как продавать в интернете? Доверьте это профессионалам!
27.09.2021 12:08
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»