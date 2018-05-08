Мошенники обманывают жителей Карелии, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда

В Пенсионном фонде республики сообщили о новом способе обмана пожилых людей.

Как рассказали в Отделении фонда, несколько жителей Петрозаводска получили звонки от неизвестных граждан, которые сообщали, что Пенсионный фонд не доплатил пенсионерам по 300 тысяч рублей.

Злоумышленники заверили своих жертв в том, что они смогут получить якобы потерянные деньги, если перечислят на определенный счет 50 тысяч руб.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".