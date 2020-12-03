Мошенники оставили супругу петрозаводчанина без распошивальной машинки

Житель Петрозаводска хотел купить для жены подарок через интернет, но отправил деньги мошенникам, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть петрозаводской полиции обратился 58-летний горожанин. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников в Сети.

На одном из интернет-сайтов его жена заказала распошивальную машину. Товар он оплатил онлайн своей банковской картой. Аппарат для обработки тканей должны были доставить в начале декабря. Однако в назначенную дату заказ так и не пришел. Телефоны компании стали недоступны, а сайт прекратил работу.

Житель карельской столицы стал искать отзывы в интернете и выяснил, что ранее такой интернет-магазин действительно существовал, а сейчас под его названием действуют мошенники.

По данному факту полицией Петрозаводска проводится проверка.

Ранее жительница Петрозаводска отдала мошенникам сбережения, пытаясь продать собачий костюм.