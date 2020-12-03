Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Зарплаты муниципальных и федеральных бюджетников в Карелии отличаются в 1,7 раза 1
Сегодня 09:22
Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 поставлен в Карелии: 473 инфицированных за сутки 3
Сегодня 08:59
Карелия простилась с педагогом, историком и краеведом Татьяной Осининой 1
Сегодня 11:09
Массовый набор новых рабочих идет на "Литейном заводе "Петрозаводскмаш" 3
Сегодня 12:29
Глава Карелии передумал отправлять учеников 4-х классов на досрочные каникулы 9
Сегодня 16:52
Глава Минюста считает, что России объявлена юридическая война 8
03.12.2020 21:05
Власти хотят убрать из городов СИЗО и колонии 10
03.12.2020 22:00

Мошенники оставили супругу петрозаводчанина без распошивальной машинки

Новости. Криминал
18:40, 04 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Житель Петрозаводска хотел купить для жены подарок через интернет, но отправил деньги мошенникам, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть петрозаводской полиции обратился 58-летний горожанин. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников в Сети.

На одном из интернет-сайтов его жена заказала распошивальную машину. Товар он оплатил онлайн своей банковской картой. Аппарат для обработки тканей должны были доставить в начале декабря. Однако в назначенную дату заказ так и не пришел. Телефоны компании стали недоступны, а сайт прекратил работу.

Житель карельской столицы стал искать отзывы в интернете и выяснил, что ранее такой интернет-магазин действительно существовал, а сейчас под его названием действуют мошенники.

По данному факту полицией Петрозаводска проводится проверка.

Ранее жительница Петрозаводска отдала мошенникам сбережения, пытаясь продать собачий костюм.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-04 18:59:17
Когда на площади вождя будут мешать мошенников по субботам? В присутствии простых людей.
Изя
2020-12-04 19:03:33
Видимо уже скоро ))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106

Аналитика

Сегодня 14:24
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Хотите как в Новокузнецке? 3
Сегодня 14:20
Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность" 3
Сегодня 12:53
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»