Мошенники оставили жителя Карелии без гусениц для снегохода и без денег

В Муезерском районе местный житель, пытавшийся совершить покупку по интернету, остался без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Муезерского района поступило заявление от 58-летнего жителя одного из посёлков. У него мошенники похитили без малого 15 тысяч рублей.

Как выяснилось, в конце января мужчина задумал приобрести новые гусеницы для снегохода и стал искать в интернете соответствующую информацию. Вскоре ему попалось подходящее объявление о продаже запчастей, ссылка указывала на интернет-магазин, зарегистрированный в Екатеринбурге. Широкий ассортимент и цены вдвое ниже, чем в местных магазинах понравились покупателю.

Связавшись с менеджером и обсудив детали сделки, житель Карелии смело перевёл на указанную ему банковскую карту физического лица 14 700 рублей. Ему обещали прислать трек-номер посылки, однако свой товар он так и не получил. На связь больше никто не выходил, все контактные номера телефонов, указанные на сайте, оказались недоступны.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными при совершении покупок через интернет. Тщательно изучайте информацию о продавце, проверяйте рейтинг в сторонних источниках. Не спешите оплачивать товар, заказанный в организации, по реквизитам физического лица.