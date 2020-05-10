Мошенники оставили жителя Петрозаводска без колес и денег

Петрозаводчанин неудачно отоварился в Интернете.

Как рассказали в МВД Карелии, 22-летний горожанин искал для покупки колеса для автомобиля. На виртуальной торговой площадке он нашел объявление – всего за 18 000 рублей продавец готов был отправить их в любую точку России. Стоимость комплектующих устроила молодого человека, в переписке он обсудил детали доставки и даже смог сбить цену. Владелец колес согласился продать их за 16 000 рублей. Молодой человек перевел указанную сумму на карту, но после этого продавец перестал выходить на связь.

В отделе полиции петрозаводчанин рассказал, что проверил отзывы о продавце уже после того, как осуществил перевод – большинство говорило о том, что это мошенник.

Ранее жительница Карелии перевела мошенникам почти 3 млн рублей и на всякий случай обратилась в полицию.