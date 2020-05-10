890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сотрудник карельского ОМОН показал, как тренировать силу и выносливость дома (ВИДЕО) 8
10.05.2020 16:20
Глава Карелии рассказал, где можно приобрести защитные маски 1
Новое
Сегодня 13:57
Дачный дом сгорел ночью под Петрозаводском
Сегодня 08:19
Индекс самоизоляции в Петрозаводске показал, что на улице есть люди 2
10.05.2020 15:42
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОНЛАЙН-КАРТА КОРОНАВИРУСА, ДЕНЬ ПОБЕДЫ БЕЗ САЛЮТА, СТЕЛА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И СМЯГЧЕНИЕ РЕЖИМА ОГРАНИЧЕНИЙ
10.05.2020 19:00

Мошенники оставили жителя Петрозаводска без колес и денег

Новости. Криминал
15:00, 11 Мая 2020
фото: коллаж: © pxhere.com, © Архив ИТАР-ТАСС/Игорь Кубединов
Загрузка...

Петрозаводчанин неудачно отоварился в Интернете.

Как рассказали в МВД Карелии, 22-летний горожанин искал для покупки колеса для автомобиля. На виртуальной торговой площадке он нашел объявление – всего за 18 000 рублей продавец готов был отправить их в любую точку России. Стоимость комплектующих устроила молодого человека, в переписке он обсудил детали доставки и даже смог сбить цену. Владелец колес согласился продать их за 16 000 рублей. Молодой человек перевел указанную сумму на карту, но после этого продавец перестал выходить на связь.

В отделе полиции петрозаводчанин рассказал, что проверил отзывы о продавце уже после того, как осуществил перевод – большинство говорило о том, что это мошенник.

Ранее жительница Карелии перевела мошенникам почти 3 млн рублей и на всякий случай обратилась в полицию.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
05.05.2020, 15:47
Очагов распространения Covid-19 в многоквартирных домах Петрозаводска стало больше
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 6
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»