Мошенники оставили жительницу Карелии без денег, но с мечтой о мальтипу

Мечтавшая о домашнем питомце жительница Карелии попалась на удочку мошенников и лишилась 7 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от 38-летней горожанки, которая оказалась жертвой недобросовестного продавца.

Женщина планировала завести домашнего питомца и просматривала объявления в социальных сетях. В одной из групп ей попалась информация о продаже щенка породы «мальтипу».

Она связалась с хозяйкой, которая сразу перевела общение в мессенджер. Первоначально она сказала, что собака находится в Петрозаводске, затем сообщила, что они уехали в Санкт-Петербург, и предложила перевезти собаку с помощью курьера.

Кондопожанка согласилась и получила ссылку для оплаты. Она ввела реквизиты карты, в том числе, указала трехзначный код с оборотной стороны. Поступил автоматический звонок из банка, который предупреждал о сомнительной операции. Не обратив на это внимания, женщина нажала кнопку оплаты, после чего с её счета списали 7 тысяч рублей. Далее собеседница прислала чек, как будто бы за оплаченную доставку курьера, после чего перестала выходить на связь.

В настоящее время по заявлению потерпевшей проводится проверка.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи.