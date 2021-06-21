Мошенники оставили жительницу Петрозаводска без щенка и без денег

Покупка щенка обернулась для петрозаводчанки потерей 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 44-летней горожанки. Она сообщила, что стала жертвой обмана и потеряла более 30 тысяч рублей.

Как выяснилось, на одном из популярных сайтов женщина нашла объявление о продаже щенка породы «той-пудель» за 20 тыс. рублей. Продавец находился в другом регионе, петрозаводчанка связалась с ним через мессенджер, чтобы обсудить детали сделки.

Ей предложили воспользоваться сервисом доставки и прислали ссылку, куда требовалось ввести реквизиты карты. Она все выполнила и перевела необходимую сумму с учетом стоимости доставки. В итоге с ее счета была осуществлена транзакция, но продавцу по какой-то причине денежные средства не поступили.

Тот посоветовал обратиться в службу технической поддержки сайта – так после нескольких манипуляций женщина лишилась еще 8 тысяч рублей. Заподозрив неладное, она прекратила общение. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными. Делайте покупки в интернете с осторожностью и не оплачивайте товар или услугу до момента их фактического получения.