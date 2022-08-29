Мошенники отключили жительнице Карелии платные услуги на телефоне за 150 тысяч рублей

Очередную уловку для выманивания у людей денег придумали мошенники, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Прионежскому району с заявлением об обманном хищении более 130 тысяч рублей обратилась 54-летняя местная жительница.

Селянка рассказала, что августовским днём ей поступил звонок якобы от сотрудника службы поддержки оператора сотовой связи. Звонивший сообщил собеседнице о подключении к её номеру платной услуги и поинтересовался, пользуется ли та ею. Она ответила, что впервые об этом слышит, и попросила отключить ненужные ей функции.

Тогда специалист продиктовал женщине комбинацию цифр, которую она должна была набрать, а затем попросил назвать шестизначный код из СМС. Без каких-либо сомнений жительница Прионежья выполнила все инструкции, продиктованные «оператором сотовой связи», и попрощалась с ним. Спустя несколько дней женщина попыталась зайти в личный кабинет интернет-банка, чтобы совершить платёж.

Однако вход был заблокирован по неизвестным ей причинам.

Она обратилась за помощью к сотрудникам финансового учреждения, восстановила доступ и обнаружила, что с её счёта списаны все личные сбережения — более 29 тысяч рублей, а также оформлена кредитная карта с лимитом 115 тысяч рублей, с которой также похищены все деньги. Осознав, что попалась на уловку мошенников, женщина сразу же отправилась в полицию.

В настоящее время по заявлению проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.