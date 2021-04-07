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Пенсионер в Карелии, испугавшись уголовного дела, взял кредит для мошенников

Новости. Криминал
17:20, 08 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов
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Благодаря бдительности работницы банка мужчина не успел перевести все деньги аферистам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района обратился 61-летний местный житель, который лишился 30 тысяч рублей. 5 апреля мужчине стали поступать звонки с неизвестных номеров. Звонившие представились "работниками" банка и попросили закрыть свои кредитные обязательства, иначе мужчину привлекут к уголовной ответственности. Пока житель Пряжи не успел опомниться, его "соединили" якобы с полицией, которая убедила взять кредит на 170 тысяч рублей.

После того, как мужчина перевел часть денег аферистам, в финансовой организации его остановила работница банка, предположив, что тот имеет дело с мошенниками. Потерпевший обратился в полицию и узнал, что стал жертвой обмана.

В настоящее время проводится проверка.

Полиция Карелии напоминает: будьте внимательны, сотрудники правоохранительных органов никогда не будут призывать брать кредиты. Если по телефону от вас требуют назвать реквизиты или совершать операции с деньгами, - немедленно завершите разговор.

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