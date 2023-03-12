Мошенники под видом работников банка втерлись в доверие к жительницам Карелии

Полицейские расследуют очередные случаи мошенничества.

Как сообщили в МВД Карелии, 46-летней жительнице Сортавалы накануне позвонили якобы из банка и сообщили, что на ее имя кто-то пытается взять кредит.

Чтобы отменить заявку, будто бы надо было самой взять кредит и перевести его на «безопасные» счета. В итоге женщина поспешила в банк, оформила там кредит на 460 тысяч, а затем перечислила все деньги неизвестным.

Такие же всевдосотрудники банка позвонили 38-летней петрозаводчанке. Женщину убедили, что ее мобильное приложение устарело и его необходимо обновить. Как только жительница Петрозаводска скачала и установила новое приложение, с её банковских счетов списали 255 тысяч рублей.

В настоящее время по всем заявлениям проводятся проверки.