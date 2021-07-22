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Мошенники похитили деньги у желающей улететь в Челябинск жительницы Карелии

Новости. Криминал
16:04, 23 Июля 2021
фото: © freepik.com/prostoole

Жительница Карелии лишилась денег, пытаясь приобрести билеты на самолет в Челябинск.

31-летняя жительница Лахденпохьи обратилась в полицию и сообщила, что неизвестные обманным путём похитили у неё 17 200 рублей. Об этом информирует МВД.

Заявительница рассказала, что планировала вместе с дочкой навестить близких родственников в Челябинске. Добираться до пункта назначения женщина решила на самолёте. Поиск подходящего рейса осуществляла в интернете: ввела запрос в поисковой строке браузера и открыла сайт одного из популярных сервисов, предлагающих авиабилеты по выгодным ценам.

Выбрав дату, время и компанию-перевозчика, горожанка перешла к оплате услуги. В платёжном окне она указала паспортные данные, ИНН, реквизиты банковской карты, в том числе код с оборотной стороны платёжного инструмента. После чего ей поступило смс-уведомление о том, что был совершён вход в её личный кабинет, а затем со счёта было списано 17 200 рублей.

Гражданка заподозрила неладное, позвонила в офис банка и заблокировала карту. После чего неизвестные предприняли попытку завладеть ещё 18 тыс. рублей, но безуспешно.

«Полиция Карелии предупреждает! Для хищения денег мошенники продолжают создавать поддельные сайты! ... Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными. Клоны различных официальных организаций встречаются нередко. Внимательно изучайте адресную строку. Прежде чем переводить деньги на сайтах из поисковых запросов, обязательно почитайте о них отзывы, помните, низкие цены на товары и услуги – это излюбленная у мошенников уловка», — заявили в МВД.

В настоящее время по заявлению правохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что Карелия попала в число регионов-лидеров по числу краж с банковских карт.

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