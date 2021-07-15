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Карелия попала в число регионов-лидеров по числу краж с банковских карт

Новости. Общество
14:24, 16 Июля 2021
фото: © freepik.com/katemangostar

Жители Карелии, Амурской области и Удмуртии чаще всего в России страдают от действий мошенников, списывающих деньги с банковских счетов.

Об этом свидетельствует статистика Генпрокуратуры РФ за пять месяцев этого года. В ведомстве отмечают, что самыми распространенными преступлениями по-прежнему остаются деяния против собственности. Каждое третье зарегистрированное в стране преступление совершено путем кражи. Все большее распространение получили кражи с банковского счета. По сравнению с прошлым годом их количество  увеличилось почти на 20%  (до 70,7 тыс.)

«Наиболее подвержены таким преступным посягательствам (в расчете на 100 тыс. населения) жители Республики Карелия (98,1), Амурской области (103,9) и Удмуртской Республики (85,3)», — сообщили на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, более 85 миллионов рублей перевели жители Карелии мошенникам за последние полгода.

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