Карелия попала в число регионов-лидеров по числу краж с банковских карт

Жители Карелии, Амурской области и Удмуртии чаще всего в России страдают от действий мошенников, списывающих деньги с банковских счетов.

Об этом свидетельствует статистика Генпрокуратуры РФ за пять месяцев этого года. В ведомстве отмечают, что самыми распространенными преступлениями по-прежнему остаются деяния против собственности. Каждое третье зарегистрированное в стране преступление совершено путем кражи. Все большее распространение получили кражи с банковского счета. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось почти на 20% (до 70,7 тыс.)

«Наиболее подвержены таким преступным посягательствам (в расчете на 100 тыс. населения) жители Республики Карелия (98,1), Амурской области (103,9) и Удмуртской Республики (85,3)», — сообщили на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, более 85 миллионов рублей перевели жители Карелии мошенникам за последние полгода.