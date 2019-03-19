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Новости. Криминал
10:05, 19 Марта 2019
фото: © Архив EPA/DAI KUROKAWA

Мошенники похитили у пенсионерок из Петрозаводска свыше 2 млн рублей

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Жертвами мошенников стали 2 женщины, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 73-летняя горожанка и рассказала, что ее обманули мошенники.

В начале марта ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ранее приобретенные ею лекарства были поддельными. Кроме того, по словам незнакомца, в составе продукции были обнаружены наркотические вещества.

Жительнице Карелии якобы полагалась крупная компенсация –150 тысяч рублей. Для получения суммы пенсионерке необходимо было оплатить налог (почти 100 тысяч рублей) и страховку автомобиля, который привезет в Петрозаводск документы для получения компенсации (свыше 150 тысяч рублей). Женщина последовала инструкциям незнакомца и лишилась 816 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла на минувших выходных с 62-летней петрозаводчанкой. Ей также пообещали крупную компенсацию за ранее приобретенные медицинские препараты. Поверив в историю, гражданка перевела мошенникам 1,3 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

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