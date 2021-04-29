Мошенники похитили у жителя Петрозаводска деньги, суперспособности и магические артефакты

Петрозаводчанин пытался продать аккаунт в онлайн-игре, но попался на уловку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлению 33-летнего жителя города. Мужчина сообщил, что попался на уловки мошенников при продаже учетной записи одного из игровых серверов и потерял более 60 тысяч рублей. Долгое время он улучшал свой игровой аккаунт и однажды получил предложение о покупке. Один из геймеров захотел приобрести всех героев с суперспособностями, питомцами, помощниками и магическими артефактами за 200 тысяч рублей.

При этом для безопасности сделки мужчины договорились провести ее с помощью третьего лица — участника этой же игры. Посреднику переводил деньги покупатель, а владелец в свою очередь сообщал ему же пароли, логины и прочую информацию, позволяющую получить доступ к аккаунту.

Личных встреч не было — сделка проходила дистанционно. Сначала петрозаводчанин получил скриншот о переводе нужной суммы и назвал в ответ пароли. В этот же момент посредник сообщил ему о проблеме. Якобы для перевода на его счет необходима сумма в 230 тысяч рулей. Он попросил недостающие деньги, которые он тут же обещал отправить обратно. Заявитель перевел 30 тысяч рублей. После этого оказалось, что следует оплатить комиссию в размере 20 тысяч рублей. А следом еще 10 тысяч рублей для моментального перевода.

Только после отправки третьего платежа петрозаводчанин понял, что сделка идет не по заранее намеченному плану, и попытался связаться с посредником и покупателем. Однако те удалили переписку и на связь выходить перестали.

Петрозаводчанин обратился в полицию. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.