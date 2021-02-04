Мошенники помогли очередным доверчивым жителям Карелии расстаться с деньгами

Злоумышленники продолжают обманывать жителей региона под видом специалистов банка.

В сегежскую полицию обратилась 63-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестные вынудили её оформить на себя несколько кредитов, обналичить полученные суммы и перевести их на продиктованные счета. Об этом сообщает МВД по Карелии.

Пенсионерка пояснила, что ей пришло СМС о списании с её карты денежных средств в размере 21 тыс. рублей. После этого ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. "Специалист" уведомил заявительницу, что её личный кабинет взломали. Затем мошенник предложил жертве предотвратить противоправные действия. Для этого он предложил женщине взять на себя долговые обязательства в размере более 400 тыс. рублей и внести их на некий "защищённый" счёт.

Жительница региона выполнила всё, что ей сказали мошенники. Она поняла, что попалась на уловку преступников, когда попробовала перезвонить по номерам телефонов, с которых с ней на связь выходили злоумышленники. Все номера оказались недоступны.

В похожей ситуации оказался и 52-летний житель Муезерского района. После общения с "работниками финансовой организации" он перевёл неизвестным 590 тыс. рублей. Из них 190 тыс. рублей – личные сбережения, 400 тыс. рублей – заёмные: мужчину также вынудили оформить на себя кредит.

Ранее сообщалось, как житель глубинки Карелии быстро съездил в Санкт-Петербург и Петрозаводск, чтобы перевести мошенникам 2 млн рублей.