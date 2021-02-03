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Житель глубинки Карелии быстро съездил в Санкт-Петербург и Петрозаводск, чтобы перевести мошенникам 2 млн рублей

Новости. Общество
12:03, 04 Февраля 2021
фото: © скриншот из мультфильма "Про Ивана-дурака"
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В Лахденпохье 35-летний местный житель в течение нескольких дней переводил мошенникам крупные суммы денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 35-летний житель Лахденпохьи. Он сообщил, что в течение нескольких дней переводил неизвестным крупные суммы денег.

Мужчина пояснил, что сначала с ним на связь вышел якобы сотрудник службы безопасности одного из известных банков. Звонивший предупредил горожанина о том, что на его имя кто-то пытается взять кредит. Выяснив, что заявитель об этом ничего не знает, "работник" финансовой организации предложил предотвратить противоправные действия и аннулировать заём. Для этого необходимо было сделать следующее: оформить на себя долговые обязательства в размере 1 190 506 рублей, обналичить эту сумму и перевести её на "специальный" счёт. Как только деньги на него поступят, обещал голос в трубке, кредит автоматически закроется, а клиенту будет сделан возврат денежных средств. Так как по месту жительства нужного банкомата не было, мужчина отправился в Санкт-Петербург. Выполнил все продиктованные ему инструкции и вернулся обратно.

Однако на этом злоумышленники не остановились. На следующий день заявителю позвонил "сотрудник" уже другого кредитного учреждения. Рассказал уже знакомую ему историю и убедил жителя Лахденпохьи отправиться в Петрозаводск, оформить на себя долговые обязательства в размере 472 160 рублей, обналичить деньги и перевести их на "защищённый" счёт. Как только транзакция была совершена, с потерпевшим связался "специалист" ещё одного банка. В ходе разговора мужчину убедили взять третий кредит на сумму 300 тысяч рублей и проделать с этой суммой вышеперечисленные действия. После заявителю пытались навязать и четвёртый по счёту заём, однако в этот момент он понял, что попался на уловку мошенников, и обратился в полицию.

В похожей ситуации оказалась и 48-летняя жительница Муезерского района. Под предлогом предотвращения противоправных действий и аннулирования оформленного на неё неизвестными кредита "работник банка" убедил женщину взять на себя долговые обязательства в размере 950 тысяч рублей. Она выполнила всё, что ей сказал звонивший из финансовой организации "специалист". То, что её обманули, женщина осознала лишь тогда, когда рассказала о случившемся своим знакомым. Они и порекомендовали ей написать заявление в правоохранительные органы.

В настоящий момент по каждому факту мошеннических действий стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными. Помните, что сотрудники службы безопасности банков не звонят своим клиентам с подобными предложениями. Работники финансовых учреждений никогда не будут убеждать вас перевести личные сбережения на некие «специальные» счета. Ни в коем случае не передавайте персональную информацию о своих банковских картах чужим людям. Никому не сообщайте ПИН-коды и пароли из СМС. Не вступайте в диалог с людьми, которые под диктовку заставляют совершить какую-либо манипуляцию с вашими денежными средствами. Если вас просят выполнить вышеперечисленные действия, немедленно завершите разговор.

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Комментарии

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Протестун
2021-02-04 12:43:52
За митинг так и не заплатили. Зато узнал фамилию координатора. Знакомый сказал, что если добровольно приду и все расскажу, то ничего не будет и даже на учет не поставят.
Изя
2021-02-04 13:02:07
Заканчивай ты уже бредить , кремлёвские методички озвучивать ))
Неравнодушный
2021-02-04 12:40:46
Некому помочь человеку, только он и банк, все остальные - это третьи лица, даже жена. А некоторые(очень многие) мужики совсем тупые, у них без жён мозг вообще не функционирует.
врунофф
2021-02-04 12:56:15
Неравнодушный, подкаблучники :)
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