Мошенники посеяли недоверие к родственникам в душе жителя Петрозаводска

Аферисты заставили петрозаводчанина перевести им деньги под видом защиты вклада от родственников, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию обратился 53-летний житель карельской столицы, попавшийся на уловку мошенников.

Петрозаводчанину позвонила женщина, представившаяся работником правоохранительных органов, и сообщила, что племянник горожанина — преступник: он незаконным путем получил доверенность на снятие денег с банковской карты дяди и теперь пытается похитить крупную сумму денег. Далее «правоохранитель» переключила своего собеседника на якобы специалиста службы безопасности финансового учреждения. Он рекомендовал жителю Петрозаводска строго следовать определённым инструкциям.

Петрозаводчанин обналичил все сбережения — 227 тысяч рублей, а затем различными суммами перевёл деньги на «безопасный» счёт. Когда все операции были завершены, «работник банка» продиктовал свои личные контактные данные для связи, окончательно завоевав доверие гражданина, а после попрощался.



О том, что стал жертвой аферистов, горожанин понял лишь тогда, когда поделился с близким этой историей.

В настоящее время по факту мошеннических действий стражи порядка проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.