Мошенники послали 20-летнему жителю Карелии СМС с насмешкой вместо квадроцикла

Полиция проводит проверки по фактам интернет-мошенничества в Петрозаводске, сообщается на сайте ведомства.

В полицию Петрозаводска обратился 20-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестные похитили у него крупную сумму денег. Молодой человек рассказал, что хотел купить себе квадроцикл. На одном из популярных сайтов объявлений он нашёл интересующую его модель. Петрозаводчанин позвонил владельцу размещённой в интернете информации.

Обговорив все детали сделки, в том числе окончательную стоимость и сроки доставки техники из другого региона, собеседник отправил жителю карельской столицы ссылку якобы для оплаты товара. Заявитель перешёл по ней. В открывшемся диалоговом окне необходимо было ввести личные данные и реквизиты банковской карты. Он заполнил все поля и нажал кнопку "отправить".

В результате со счёта потенциального покупателя неизвестные списали более 43 тысячи рублей. Мужчина уведомил о случившемся "продавца", но в ответ пришло лишь смс с насмешкой. После чего общение виртуальный собеседник прекратил.



В подобной ситуации оказались ещё несколько горожан. Злоумышленник, представившись покупателем, обманул 20-летнюю петрозаводчанку. Она пыталась продать через интернет пальто, однако сделка обернулась потерей личных сбережений в размере 12,5 тысячи рублей. Виртуальный собеседник общался с девушкой по телефону. Разузнав реквизиты банковской карты, неизвестные похитили с её счёта все хранящиеся там деньги.

Попался на уловку мошенников и 28-летний житель карельской столицы. Он хотел купить дорогостоящие электронные часы. Нашёл на веб-ресурсе выгодное предложение: цена была в несколько раз ниже рыночной. Однако, перейдя для оплаты по ссылке, которую скинул "продавец", молодой человек лишился 6,5 тысячи рублей.

В настоящее время по всем фактам мошеннических действий стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будут приняты процессуальные решения.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными и не принимать скоропалительных решений, особенно если вопросы касаются ваших финансов. Никогда не переходите по ссылкам, которые вам отправляют якобы для оплаты товара. Ни в коем случае никому не сообщайте и не вводите на неизвестных ресурсах реквизиты ваших банковских карт, ПИН-коды и пароли из СМС-сообщений. Если вас просят выполнить вышеуказанные действия, прекратите переписку.