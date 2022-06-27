Мошенники посмеялись и бросили трубку, обманув жителя Карелии на 700 тысяч рублей

Мошенники, представившись сотрудниками банка, обманули жителей Петрозаводска и Сегежи на два миллиона рублей за минувшие сутки, сообщили в МВД Карелии.

В ловушку мошенников попался 34-летний петрозаводчанин. После общения с якобы работником банка мужчина узнал о том, что на него кто-то оформил кредит. Сначала мужчина усомнился в словах специалиста банка, однако ему перезвонили из полиции и порекомендовали следовать указаниям.



Проверив номер телефона в интернете, он доверился специалисту банка. По телефону мужчине объяснили, что для погашения займа в 763 тысячи рублей, нужно взять кредит и перевести ее на продиктованный счет. Житель Петрозаводска выполнил все условия. Когда деньги оказались в руках мошенников, они рассказали собеседнику о том, что соврали, посмеялись и повесили трубку. После этого житель Петрозаводска обратился в полицию.



Пострадала от мошенников и 52-летняя жительница Сегежи. После того, как «сотрудник банка» сообщил сегежанке об оформленном на нее кредите, женщина перевела мошенникам более полутора миллионов рублей. А когда осознала, что общалась с мошенниками, отправилась в полицию.



В настоящее время возбуждены и расследуются уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего. МВД Карелии призывает жителей республики быть бдительными.