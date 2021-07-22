Мошенники придумали новый способ кражи денег через мессенджеры

Мошенники начали выманивать деньги россиян через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов.

Об этом рассказали РИА Новости в Сбербанке.

Участникам конкурса обещают награду в несколько тысяч долларов, но из-за запрета на перевод валюты внутри России выигрыш необходимо конвертировать в рубли, за что злоумышленники требуют заплатить небольшую комиссию.

«Новая уловка мошенников — „акция мессенджеров“. Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов», — сообщили в банке.

Подробнее о схеме мошенничества читайте в интернет-газете «Вести Карелии».