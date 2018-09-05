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Новости. Криминал
16:29, 05 Сентября 2018

Мошенники придумали новый способ обмана владельцев банковских карт

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Злоумышленники представляются сотрудниками банков, просят граждан перезвонить по поводу подозрительной операции и назвать данные карты, после чего выводят денежные средства.

Руководитель специализирующейся на кибербезопасности компании Zecurion Analytics Владимир Ульянов сообщил "Известиям", что мошенники пользуются федеральном законом о блокировке карты банком.

Хакеры отправляют SMS с текстом: "В рамках закона от 27 июня 2018 года №167-ФЗ ваша карта заблокирована, подтвердите последнюю операцию по e-mail или телефону". Затем они общаются с владельцами карт по телефону, после чего могут переводить деньги или оплачивать покупки в интернет-магазинах с помощью полученных данных.

Подробнее – по ссылке.

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