Мошенники придумали новый способ обмана владельцев банковских карт

Злоумышленники представляются сотрудниками банков, просят граждан перезвонить по поводу подозрительной операции и назвать данные карты, после чего выводят денежные средства.

Руководитель специализирующейся на кибербезопасности компании Zecurion Analytics Владимир Ульянов сообщил "Известиям", что мошенники пользуются федеральном законом о блокировке карты банком.

Хакеры отправляют SMS с текстом: "В рамках закона от 27 июня 2018 года №167-ФЗ ваша карта заблокирована, подтвердите последнюю операцию по e-mail или телефону". Затем они общаются с владельцами карт по телефону, после чего могут переводить деньги или оплачивать покупки в интернет-магазинах с помощью полученных данных.

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