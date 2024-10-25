Мошенники, прикрывшись именем директора, выманили у педагога из Питкяранты все сбережения

Мошенническая схема лишила доверчивую женщину-преподавателя 450 тысяч рублей.

В полицию Питкяранты с заявлением о преступлении обратилась 66-летняя горожанка. Она сообщила, что оказалась жертвой обмана и лишилась всех своих накоплений.

Как выяснилось, женщина работает преподавателем в образовательном учреждении. Ей через мессенджер поступило сообщение якобы от директора, который предупредил, что в организации будет проводиться серьезная проверка, и посоветовал работнице быстро перевести со счета все свои сбережения. Это было необходимо для того, чтобы избежать лишних проблем и обысков.

Затем с жительницей Питкяранты связался «следователь», который рассказал, что кто-то из сотрудников учреждения причастен к незаконным финансовым махинациям. Под его руководством женщина направилась в банк, обналичила 450 тысяч рублей и перевела их на счет, который ей продиктовали. Потом она узнала, что аккаунт директора организации, в которой она работает, взломали, а от его имени ей писали мошенники.

По факту мошенничества в крупном размере было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.