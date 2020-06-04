Мошенники "приманили" мужчину объявлением о дешевом жилье в Петрозаводске

В полицию обратился 20-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что в минувшую среду на одном из сайтов нашел объявление о сдаче квартиры в центре города всего за пять тысяч рублей в месяц и позвонил по указанному телефону.



Сначала ему ответил риелтор, затем удалось связаться с хозяйкой жилья. Та предложила встретиться и обсудить детали сделки, но перед этим попросила перевести на ее банковский счет предоплату в размере 4,5 тысячи рублей.



Молодой человек выполнил просьбу. После этого мнимая владелица квартиры перестала выходить на связь.

Проводится проверка. Установлено, что оба номера зарегистрированы в других регионах России.

Ранее мечтавший о маленьком спаниеле петрозаводчанин стал жертвой мошенника.