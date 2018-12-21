Мошенники продолжают набивать карманы деньгами за счет наивных петрозаводчан

Жительница Петрозаводска попала на удочку телефонных мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанке на мобильный телефон пришло сообщение: "Ваша банковская карта заблокирована. Справки по телефону: …"

Встревоженная петрозаводчанка перезвонила по указанному номеру, где ей ответила незнакомая женщина и представилась сотрудницей банка.

В ходе беседы та убедила горожанку в том, что с ее счетом якобы не все в порядке, но его можно разблокировать дистанционно. Следуя инструкциям лжесотрудницы техподдержки, жительница Карелии сообщила той полные реквизиты банковской карты, в том числе и трехзначный код на обратной стороне. Кроме того, петрозаводчанка продиктовала подтверждающие пароли, пришедшие ей по смс якобы для подтверждения процедуры разблокировки. Только повесив трубку, владелица карты поняла, что стала жертвой мошенников. С ее счетов похитили 23 тысячи рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Карелии предупреждает – это довольно распространенная схема мошенничества. Не следует паниковать при получении подобных звонков и смс. Важно уточнить информацию в Вашем банковском учреждении, помнить, что настоящие сотрудники банка не запрашивают данные о карте, коды из смс-уведомлений.