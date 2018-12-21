Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:52, 21 Декабря 2018
фото: pikabu

Мошенники продолжают набивать карманы деньгами за счет наивных петрозаводчан

Загрузка...

Жительница Петрозаводска попала на удочку телефонных мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанке на мобильный телефон пришло сообщение: "Ваша банковская карта заблокирована. Справки по телефону: …"

Встревоженная петрозаводчанка перезвонила по указанному номеру, где ей ответила незнакомая женщина и представилась сотрудницей банка.

В ходе беседы та убедила горожанку в том, что с ее счетом якобы не все в порядке, но его можно разблокировать дистанционно. Следуя инструкциям лжесотрудницы техподдержки, жительница Карелии сообщила той полные реквизиты банковской карты, в том числе и трехзначный код на обратной стороне. Кроме того, петрозаводчанка продиктовала подтверждающие пароли, пришедшие ей по смс якобы для подтверждения процедуры разблокировки. Только повесив трубку, владелица карты поняла, что стала жертвой мошенников. С ее счетов похитили 23 тысячи рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Карелии предупреждает – это довольно распространенная схема мошенничества. Не следует паниковать при получении подобных звонков и смс. Важно уточнить информацию в Вашем банковском учреждении, помнить, что настоящие сотрудники банка не запрашивают данные о карте, коды из смс-уведомлений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-12-21 10:46:37
Ничего так резко не снижает преступность как профилактические расстрелы.
German
2018-12-21 10:34:24
"Пока на свете существуют дураки , удачным нам быть следует с руки" . Реально есть у нас дураки в городе .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.12.2018, 15:08
Первоклассник в Петрозаводске умер от менингококовой инфекции
14.12.2018, 14:37
Карелия на грани срыва
19.12.2018, 12:48
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды"
16.12.2018, 11:37
Пропавшую в субботу в Беломорске семилетнюю девочку нашли
15.12.2018, 10:46
Патрушев рассказал про отказ Игоря Сечина работать с Карелией
19.12.2018, 12:52
Алиханов рассказал, кто был заказчиком уголовного дела и чем он займется на свободе

Аналитика

20.12.2018 12:45
Обществоведение
Электронная запись провалилась
"Столица на Онего" разбиралась в ситуации с записью детей  в первые классы школ Петрозаводска.
Александр Чепик: "Петрозаводск – это лицо республики" 9
19.12.2018 15:52
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды" 8
19.12.2018 12:48
Как Карелия может помочь безработным? 5
17.12.2018 10:45
Карелия на грани срыва 11
14.12.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

20.12.2018 12:58
Личное мнение
"Его пример другим наука" 2
Обратят ли в Карелии внимание на поступок новгородского губернатора?
"Пока дети в детдоме, их родители погибают" 3
20.12.2018 11:32
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 6
14.12.2018 12:32
"Я уже не городской"
14.12.2018 09:46
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
18.12.2018 16:19
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»