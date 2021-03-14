Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 38
14.03.2021 18:57
Лидер КПРФ Зюганов предложил ввести повышенный налог для "подозрительно богатых" 3
14.03.2021 19:40
Стало известно, за какую партию проголосовали бы читатели "Столицы на Онего", если бы выборы были в ближайшее воскресенье 9
Сегодня 10:28
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
Новое
Сегодня 15:15
"Какой диалог может быть, если у вас протокол подготовлен заранее?" 5
14.03.2021 17:22
Следком Карелии прокомментировал арест хозяина торгового центра "Ягуар" 6
Сегодня 11:17
Подсчитано, на сколько отличаются средние зарплаты бюджетников разных уровней в Карелии
Сегодня 09:25

Мошенники проиграли битву за деньги 89-летнего пенсионера из Карелии

Новости. Криминал
14:44, 15 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Загрузка...

Благодаря бдительности сотрудника полиции пенсионер успел спасти большую часть своих накоплений, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудник полиции Петрозаводска Николай Жаров 12 марта, находясь на выходном дне, проходил мимо банкоматов крупного торгового центра города и обратил внимание на стоявшего возле одного из них пенсионера с крупной суммой денег в руках. Заподозрив неладное, полицейский поинтересовался у мужчины, всё ли в порядке.

Поначалу собеседник отказывался что-либо говорить. Но в итоге он рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник банка и рекомендовал в целях предотвращения кражи все денежные средства - около 2,5 млн рублей  - перевести на некий "безопасный" счёт. Пенсионер пояснил, что уже "обезопасил" 570 тысяч рублей. Услышав это, полицейский объяснил мужчине, что тот подвергся атаке дистанционных мошенников, и предложил ему обратиться в полицию.

В дежурной части 89-летний житель посёлка Пряжа сообщил, что неизвестный под видом работника банка звонил ему на протяжении трёх дней, начиная с 9 марта. Он встревожил пенсионера, мол, аферисты пытались взломать его банковский счёт, но безуспешно. Тем не менее, настаивал псевдоспециалист, чтобы спасти сбережения, надо перевести все деньги на "защищённую ячейку". Пенсионер поверил и на следующий день пошёл в отделение банка по месту жительства. Работников насторожило, что мужчина хочет обналичить крупную сумму денег. Однако в ответ на расспросы житель республики, по указанию звонившего, говорил, что планирует купить недвижимость. Тогда представители банка напомнили ему о дистанционных мошенниках. Заподозрив обман, пенсионер передумал проводить транзакцию и отправился домой.

Однако через день с ним вновь связался неизвестный и все-таки вынудил мужчину поехать в Петрозаводск. В карельской столице он перевел свои средства под давлением лжебанкиров, однако большую часть сбережений - порядка двух миллионов рублей - благодаря внимательности сотрудника ППС Николая Жарова удалось сберечь.

По данному факту стражи правопорядка проводят проверку. В настоящее время ведётся розыск злоумышленника.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-15 15:51:36
Где расстрелы мошенников? - спросил кот. Я не знал, что ему сказать и промямлил о либералах, которые такие законы сделали в угоду Западу в полудикой стране. Кот отвернулся и не стал разговаривать.
Off
2021-03-15 16:56:04
кир, скажи коту , что либерал уже двадцать лет у власти . Ещё собирается столько же. За это , тебе можно выпить. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов

Аналитика

Сегодня 13:00
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 6
Сегодня 06:20
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 8
12.03.2021 16:45
Когда вепсский лес шумит и не слышит 19
12.03.2021 15:50
Дети-сироты остаются бездомными
12.03.2021 14:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
Сегодня 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»