Мошенники проиграли битву за деньги 89-летнего пенсионера из Карелии

Благодаря бдительности сотрудника полиции пенсионер успел спасти большую часть своих накоплений, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудник полиции Петрозаводска Николай Жаров 12 марта, находясь на выходном дне, проходил мимо банкоматов крупного торгового центра города и обратил внимание на стоявшего возле одного из них пенсионера с крупной суммой денег в руках. Заподозрив неладное, полицейский поинтересовался у мужчины, всё ли в порядке.

Поначалу собеседник отказывался что-либо говорить. Но в итоге он рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник банка и рекомендовал в целях предотвращения кражи все денежные средства - около 2,5 млн рублей - перевести на некий "безопасный" счёт. Пенсионер пояснил, что уже "обезопасил" 570 тысяч рублей. Услышав это, полицейский объяснил мужчине, что тот подвергся атаке дистанционных мошенников, и предложил ему обратиться в полицию.

В дежурной части 89-летний житель посёлка Пряжа сообщил, что неизвестный под видом работника банка звонил ему на протяжении трёх дней, начиная с 9 марта. Он встревожил пенсионера, мол, аферисты пытались взломать его банковский счёт, но безуспешно. Тем не менее, настаивал псевдоспециалист, чтобы спасти сбережения, надо перевести все деньги на "защищённую ячейку". Пенсионер поверил и на следующий день пошёл в отделение банка по месту жительства. Работников насторожило, что мужчина хочет обналичить крупную сумму денег. Однако в ответ на расспросы житель республики, по указанию звонившего, говорил, что планирует купить недвижимость. Тогда представители банка напомнили ему о дистанционных мошенниках. Заподозрив обман, пенсионер передумал проводить транзакцию и отправился домой.

Однако через день с ним вновь связался неизвестный и все-таки вынудил мужчину поехать в Петрозаводск. В карельской столице он перевел свои средства под давлением лжебанкиров, однако большую часть сбережений - порядка двух миллионов рублей - благодаря внимательности сотрудника ППС Николая Жарова удалось сберечь.

По данному факту стражи правопорядка проводят проверку. В настоящее время ведётся розыск злоумышленника.