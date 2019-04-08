Мошенники пытаются обмануть петрозаводчан на 350 рублей

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Очередной способ выманивания денег испытывают мошенники на жителях Петрозаводска.
В соцсетях появились сообщения от петрозаводчан, что к ним на телефон пришло СМС о зачислении 350 руб. Но номер, с которого якобы отправлены деньги, не оператора связи, да и баланс вашего телефона никак не меняется. Через некоторое время приходит другое сообщение с просьбой вернуть деньги: мол, случайно перечислили.
Петрозаводчане предупреждают друг друга о мошенниках и просят быть внимательными.
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