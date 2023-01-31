Мошенники пытались получить помощь для «больного» ребенка в благотворительном фонде Карелии

Председатель фонда «Живой город» Оксана Шаманская рассказала, как мошенники пытаются «заработать» на детях.

Семь лет назад активисты Костомукши решили присоединиться к акции «Щедрый вторник», чтобы собрать деньги для больного ребенка. Им удалось объединить вокруг доброго дела многих неравнодушных костомукшан. После этого в городе горняков проводят «Щедрый вторник» для тяжело больных детей ежегодно. Благотворительный фонд «Живой город» сотрудничает с костомукшской больницей. Сегодня врачи сами разговаривают с семьями, выясняя нуждаются ли они в помощи, готовы ли они к тому, чтобы с ними работал фонд. Если семья соглашается, то медики передают все контакты в «Живой город». Но иногда в Фонд приходят обращения не из больницы.

«Недавно в администрацию Костомукши пришло обращение о смертельно больном ребенке и нас попросили помочь. Мы сделали запрос в Межрайонную больницу, чтобы выяснить есть ли такой пациент. Медики проверили по своим базам, оказалось, что такого ребенка нет. К сожалению, мошенники нередко пытаются «заработать» на детях, но нас не провести», - рассказала председатель фонда «Живой город» Оксана Шаманская.