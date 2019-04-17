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Новости. Криминал
10:04, 17 Апреля 2019
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Мошенники лишили петрозаводчанина 90 тысяч рублей

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Мужчина хотел продать гараж, но остался без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 29-летний житель карельской столицы. Он рассказал, что его обманули.

Как выяснили полицейские, заявитель разместил на электронной площадке объявление о продаже гаража. Вскоре ему перезвонил незнакомец. Петрозаводчанин стал подробно рассказывать абоненту, какие у объекта имеются недостатки, но тот не вдавался в расспросы. Звонящий сразу заявил, что его все устраивает, и он готов прямо сейчас перевести предоплату.

Покупатель спросил, имеется ли у владельца гаража банковская карта определенного банка. У автора объявления таковой не было, что крайне огорчило абонента. Тогда житель Карелии вспомнил, что у сожительницы есть нужный платежный инструмент.

Далее с молодым мужчиной общалась неизвестная женщина. Она диктовала горожанину определенные комбинации цифр, тот послушно выполнял ее указания.

В итоге незнакомцы, манипулируя гражданином, похитили со счетов его сожительницы 90 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

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