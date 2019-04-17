Мошенники лишили петрозаводчанина 90 тысяч рублей

Новости по теме
Мужчина хотел продать гараж, но остался без денег, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратился 29-летний житель карельской столицы. Он рассказал, что его обманули.
Как выяснили полицейские, заявитель разместил на электронной площадке объявление о продаже гаража. Вскоре ему перезвонил незнакомец. Петрозаводчанин стал подробно рассказывать абоненту, какие у объекта имеются недостатки, но тот не вдавался в расспросы. Звонящий сразу заявил, что его все устраивает, и он готов прямо сейчас перевести предоплату.
Покупатель спросил, имеется ли у владельца гаража банковская карта определенного банка. У автора объявления таковой не было, что крайне огорчило абонента. Тогда житель Карелии вспомнил, что у сожительницы есть нужный платежный инструмент.
Далее с молодым мужчиной общалась неизвестная женщина. Она диктовала горожанину определенные комбинации цифр, тот послушно выполнял ее указания.
В итоге незнакомцы, манипулируя гражданином, похитили со счетов его сожительницы 90 тысяч рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии