Мошенники лишили петрозаводчанина 90 тысяч рублей

Мужчина хотел продать гараж, но остался без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 29-летний житель карельской столицы. Он рассказал, что его обманули.

Как выяснили полицейские, заявитель разместил на электронной площадке объявление о продаже гаража. Вскоре ему перезвонил незнакомец. Петрозаводчанин стал подробно рассказывать абоненту, какие у объекта имеются недостатки, но тот не вдавался в расспросы. Звонящий сразу заявил, что его все устраивает, и он готов прямо сейчас перевести предоплату.

Покупатель спросил, имеется ли у владельца гаража банковская карта определенного банка. У автора объявления таковой не было, что крайне огорчило абонента. Тогда житель Карелии вспомнил, что у сожительницы есть нужный платежный инструмент.

Далее с молодым мужчиной общалась неизвестная женщина. Она диктовала горожанину определенные комбинации цифр, тот послушно выполнял ее указания.

В итоге незнакомцы, манипулируя гражданином, похитили со счетов его сожительницы 90 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.