Мошенники с помощью Интернета украли у пенсионеров из Карелии более 330 тысяч рублей

Полиция Кемского района проводит проверку по факту хищения денег у пожилых супругов, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснили правоохранители, 14 ноября, 63-летнему горожанину позвонила неизвестная женщина. Она представилась менеджером банка и сообщила о возможности активировать некие накопленные баллы. Это предложение заинтересовало жителя Карелии, но так как тот находился на работе и был очень занят, попросил перезвонить его супруге и дал её номер телефона, а затем предупредил жену о том, что с ней скоро свяжутся.

"Сотрудница" банка позвонила пенсионерке и убедила её пообщаться с помощью программы интернет-телефонии для того, чтобы объяснить, как активировать баллы. Далее было озвучено непременное условие – войти в банковское приложение и включить в мессенджере функцию демонстрации экрана.

Чтобы пенсионерка не совершила ошибку, незнакомка руководила всеми ее действиями: "зайти в приложение банка, нажать на этот значок, позвонить по номеру банка и подтвердить перевод суммы, удалить смс из телефона". Не ведая, что на самом деле переводит собственные средства на чужой счет, женщина выполнила требуемое.

Затем звонившая предложила горожанке активировать бонусы её супруга. Так как жительница районного центра знала данные карты мужа, то снова выполнила все инструкции лжесотрудницы.

Только когда ей на мобильный телефон позвонила неизвестная с другим голосом и сообщила, что баллы активированы, женщина словно очнулась. Она поняла, что это мошенники и обратилась к правоохранителям. Со счетов жительницы Кеми и её супруга было списано более 330 тысяч рублей.