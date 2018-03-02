Мошенники с земельными участками в Карелии выплатят государству 22 млн рублей

Суд взыскал с участников мошенничества с земельными участками в Лахденпохском районе в 22 миллиона рублей.

По данным прокуратуры Карелии, Верховный суд республики оставил без изменения решение Лахденпохского районного суда по иску о взыскании с осужденных Сергея Шубина, Николая Гнилицы, Андрея Чернышева и Артема Леонова в пользу Лахденпохского муниципального района и Хийтольского сельского поселения 22 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

Ранее фигуранты уголовного дела были осуждены к длительным срокам реального лишения свободы за совершение серии мошеннических действий с земельными участками на территории Лахденпохского района. Сообщники приобретали право собственности на себя и подставных лиц на земельные участки по поддельным документам. В результате земельные участки общей площадью около 27 га были незаконно выведены из государственной собственности.

После вступления в силу приговоров суда прокурор Лахденпохского района обратился в суд с исковым заявлением в интересах муниципалитетов о взыскании с осужденных материального ущерба на общую сумму более 22 миллионов рублей. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Верховный суд Республики Карелия, рассмотрев апелляционную жалобу одного из ответчиков, оставил решение суда первой инстанции без изменения. Судебное решение вступило в законную силу.