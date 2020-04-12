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Мошенники украли у жителей Карелии более полумиллиона рублей

Новости. Криминал
12:22, 13 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин
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За три дня в полицию республики поступило 17 заявлений о мошенничествах, сообщили в МВД Карелии.

Лидер по сумме ущерба среди населенных пунктов – Петрозаводск, на втором месте – Костомукша и 65 тысяч рублей, а житель Медвежьегорска лишился 42 тысяч рублей.

Схемы остаются неизменными. Двенадцать жителей республики общались с "сотрудниками банка", двое – с "друзьями" в социальной сети, еще двое – с "продавцами" на интернет-площадке.

Полиция Карелии призывает оставаться бдительными. Не общайтесь с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банка. Если беспокоитесь за сохранность средств – обращайтесь в банк по телефону, указанному на вашей карте. Не скачивайте неизвестные приложения на телефон, даже если звонящий утверждает, что это защитит ваши средства. Не передавайте парольную информацию. Не верьте: деньги не вернутся, а за оформленные кредиты придется платить.

Ранее мошенники оставили без денег жительницу Карелии, пытавшуюся заработать на сдаче квартиры.

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