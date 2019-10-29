Мошенники в Карелии пугают предпринимателей Роспотребнадзором

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В Карелии объявились мошенники, которые под видом сотрудников Роспотребнадзора вымогают деньги у предпринимателей, чем дискредитируют ведомство.
Об этом уполномоченному по защите прав предпринимателей в Карелии Елене Гнетовой рассказали предприниматели. Их слова подтвердила врио руководителя карельского Управления Роспотребнадзора Юлия Гвоздева.
Предпринимателям поступают звонки от неизвестных лиц, которые представляются специалистами Роспотребнадзора и предлагают различные "сделки".
Если предприниматели отказываются, им грозят штрафами.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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