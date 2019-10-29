Мошенники в Карелии пугают предпринимателей Роспотребнадзором

В Карелии объявились мошенники, которые под видом сотрудников Роспотребнадзора вымогают деньги у предпринимателей, чем дискредитируют ведомство.

Об этом уполномоченному по защите прав предпринимателей в Карелии Елене Гнетовой рассказали предприниматели. Их слова подтвердила врио руководителя карельского Управления Роспотребнадзора Юлия Гвоздева.

Предпринимателям поступают звонки от неизвестных лиц, которые представляются специалистами Роспотребнадзора и предлагают различные "сделки". Если предприниматели отказываются, им грозят штрафами. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".