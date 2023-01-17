Мошенники взломали официальную страницу МЧС Карелии и могли делать рассылки от имени ведомства

Управление МЧС Карелии сообщило сегодня о взломе его официальной группы Вконтакте.
Уведомление об этом появилось в Телеграм-канале ведомства.
«Если вам приходили сообщения от группы или от их администраторов, то никому не платите и не переходите по ссылкам. Приносим свои извинения и просим вас быть бдительными! В скором времени работы группы будет возобновлена», — говорится в сообщении.
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