Мошенники взломали официальную страницу МЧС Карелии и могли делать рассылки от имени ведомства

Управление МЧС Карелии сообщило сегодня о взломе его официальной группы Вконтакте.

Уведомление об этом появилось в Телеграм-канале ведомства.

«Если вам приходили сообщения от группы или от их администраторов, то никому не платите и не переходите по ссылкам. Приносим свои извинения и просим вас быть бдительными! В скором времени работы группы будет возобновлена», — говорится в сообщении.