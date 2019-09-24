Мошенники за полгода подделали десятки купюр в Карелии

Нацбанк по Карелии отметил, что количество выявленных поддельных банкнот в первой половине 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, однако выросла их денежная сумма.

Банковские учреждения республики в первом полугодии 2019 года выявили 30 поддельных денежных знаков на сумму 97 тысяч рублей.

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