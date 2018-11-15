Московская компания готова безвозмездно финансировать Республиканский центр детско-юношеского туризма Карелии

Бизнес из российской столицы заинтересован в сохранении центра как отдельного учреждения.

Руководство московской компании "Стоун хедж" направило письмо главе Карелии Артуру Парфенчикову, премьер-министру республики Александру Чепику, спикеру карельского парламента Элиссану Шандаловичу и министру образования Александру Морозову, в котором выразило готовность оказать безвозмездную помощь Республиканскому центру детско-юношеского туризма. Об этом сообщил "Столице на Онего" депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич, который намерен поднять вопрос о финансировании центра во время обсуждения проекта регионального бюджета на следующий год.

По словам Рогалевича, компания из Москвы предложила карельским властям рассмотреть возможность "дофинансирования" работы Республиканского центра детско-юношеского туризма со стороны "Стоун хедж" при условии сохранения центра как отдельного учреждения. Как считают в руководстве компании, туристко-краеведческая деятельность центра могла бы и дальше развиваться под государственным управлением с частной финансовой поддержкой.

В своем письме представители московского бизнеса назвали конкретный срок – до 10 декабря, когда Республиканскому центру детско-юношеского туризма и министерству образования Карелии необходимо утвердить план мероприятий на ближайшие годы с ежемесячной разбивкой по статьям затрат и определить долю государственного бюджетного финансирования, а также потребность в финансовых средствах со стороны компании "Стоун хедж". Напомним, в настоящее время республиканские власти планируют провести реорганизацию центра с присоединением его к другому учреждению дополнительного образования.

Как заявил депутат Рогалевич, он подготовит поправку к проекту регионального бюджета на 2019 год, предусматривающую выделение 3 миллионов рублей на финансирование Республиканского центра детско-юношеского туризма. Эти средства Андрей Рогалевич предлагает найти за счет сокращения бюджетных затрат на содержание главы Карелии и спикера республиканского парламента, а также депутатов Законодательного собрания.

"Я опасаюсь, что письмо компании "Стоун хедж" останется без должного внимания республиканских властей, и в лучшем случае потенциальному инвестору будет дана отписка с "мотивированным" отказом. Однако, на мой взгляд, это реальный шанс не только сохранить республиканское учреждение, которое работает с детьми, но и приобрести серьезного социально-ориентированного партнера", - сказал депутат.