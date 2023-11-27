Московский бизнесмен попался на даче взятки полицейскому в Приладожье

С помощью взятки столичный гость попытался обеспечить работу мигрантов, не оформленных должным образом.

Суд в Лахденпохье признал виновным в даче взятки 58-летнего бизнесмена из российской столицы, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.



Следствие и суд установили, что в июле представитель строительной компании пригласил к себе в машину сотрудника миграционного пункта ОМВД России по Лахденпохскому району.



В салоне мужчина предложил стражу закона взятку, чтобы его работники-мигранты, трудившиеся без патента, избежали ответственности. Но сотрудник полиции обо всем сообщил своему руководству.



Злоумышленника задержали, на его имущество наложили арест. Суд приговорил виновного к штрафу.