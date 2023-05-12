Москва выделила деньги на окончание реконструкции 30-летнего долгостроя в Петрозаводске

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16:01, 23 Мая 2023
фото: скриншот видео

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Российское правительство нашло деньги на завершение реконструкции поликлиники на Древлянке, сообщили в карельском правительстве.

Из резервного фонда правительства России республика получит 1,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию социально значимых объектов.

Как пресс-службе регионального правительства пояснили в Минстрое Карелии, дополнительное финансирование поможет продолжить работу над блоками «А» и «Б» больницы на Древлянке в Петрозаводске, строительство хирургического корпуса БСМП, реконструкцию поликлиники и библиотеки в Сегеже.

Кроме того, деньги пойдут на строительство школ Суоярви и Медвежьегорске и дома-интерната в Костомукше.

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