Москва выделила деньги на окончание реконструкции 30-летнего долгостроя в Петрозаводске

Российское правительство нашло деньги на завершение реконструкции поликлиники на Древлянке, сообщили в карельском правительстве.

Из резервного фонда правительства России республика получит 1,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию социально значимых объектов.



Как пресс-службе регионального правительства пояснили в Минстрое Карелии, дополнительное финансирование поможет продолжить работу над блоками «А» и «Б» больницы на Древлянке в Петрозаводске, строительство хирургического корпуса БСМП, реконструкцию поликлиники и библиотеки в Сегеже.



Кроме того, деньги пойдут на строительство школ Суоярви и Медвежьегорске и дома-интерната в Костомукше.