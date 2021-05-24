Мост на трассе «Кола» разведут 26 мая

Движение по трассе «Кола» будет перекрыто на день позже в связи с задержкой яхты «Петр-1».

В среду, 26 мая, на один час будет полностью перекрыто движение на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия).

В городе Лодейное Поле разведут мост через реку Свирь, чтобы пропустить яхту «Петр-1». Ранее сообщалось, что разводка моста состоится 25 мая, но в связи с задержкой яхты мост будет разведен в среду, 26 мая, с 11:10 до 13:10.

«В связи с задержкой яхты, ранее запланированная разводка моста через реку Свирь перенесена на 26 мая в период с 11:10 до 13:10» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.