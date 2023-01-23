Мост Поцелуев появится на лыжной трассе в Петрозаводске (ФОТО)

Название новому мосту на лыжной трассе «Фонтаны» под Петрозаводском предложил горожанин Дмитрий Ерохин.

Активисты предложили название подвесному мосту, который строят на лыжной трассе «Фонтаны», рассказал в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Друзья, если вы вдруг захотите добраться до второго фонтана, вам придется пройти по Мосту Поцелуев. Такое неофициальное название новой переправы предложил Дмитрий Ерохин. По-моему, вполне удачное», - написал Любарский.



По его словам, до окончания строительства переправы остается примерно семь дней. Тогда же появится табличка с названием моста.



«А сегодня на планерке поблагодарили всех добровольцев, которые занимались строительством новой переправы. Напомню, что это не городские полномочия, поскольку место находится в Прионежском районе. Но, когда прежний мост пришел в негодность, все прекрасно понимали, что пользуются им в основном жители Петрозаводска – проблему нужно было решать», - отметил градоначальник.



Напомним, новый мост, как и старую переправу, строят неравнодушные к судьбе трассы «Фонтаны» горожане на волонтерских началах. Они купили материалы в складчину и работают в свободное время.



«Живой пример того, как идея объединяет людей. Идея, чье воплощение направлено на благо простых людей – тех, кто любит лыжные и пешие прогулки. И поцелуи», - отметил глава города.























