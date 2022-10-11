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Мост в центре Петрозаводска перекроют на ночь

Новости. Общество
13:00, 19 Декабря 2022
фото: мэрия Петрозаводска/ВК

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В ночь на вторник, 20 декабря, из-за уборки снега перекроют Лобановский мост, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В ночь на вторник, 20 декабря, в Петрозаводске изменится схема движения транспорта.

С 23.00 бперекроют Лобановский мост на улице Маршала Мерецкова, соединяющий центр города и район Голиковка. На месте будет работать снегоуборочная техника. Подрядчик планирует вывозить снег до пяти утра.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Пропуск экстренных служб при необходимости обеспечат.

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