Мост в центре Петрозаводска перекроют на ночь

В ночь на вторник, 20 декабря, из-за уборки снега перекроют Лобановский мост, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В ночь на вторник, 20 декабря, в Петрозаводске изменится схема движения транспорта.



С 23.00 бперекроют Лобановский мост на улице Маршала Мерецкова, соединяющий центр города и район Голиковка. На месте будет работать снегоуборочная техника. Подрядчик планирует вывозить снег до пяти утра.



Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.



Пропуск экстренных служб при необходимости обеспечат.