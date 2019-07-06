Мотоцикл и автомобиль столкнулись на дороге в Карелии

В Медвежьегорском районе произошло ДТП с участием автомобиля и байкера, сообщает ГУМЧС по Карелии.

По информации ведомства, столкновение произошло в субботу в 14.07 на 609 км трассы Вологда-Медвежьегорск.

Для ликвидации происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района (3 человека, 1 ед. техники).

Информация о пострадавших уточняется.