Мотоциклист без прав врезался в автомобиль в Петрозаводске (ВИДЕО)

ГИБДД Карелии рассказала подробности аварии с мотоциклистом, которая произошла в Петрозаводске на улице Ригачина.

Ранее сообщалось, что 2 августа, в 9.06 в районе перекрестка улицы Ригачина и Производственного проезда столкнулись мотоцикл с легковой автомобиль.

В ГИБДД пояснили, что 32-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Carina, при повороте налево не уступила дорогу встречному мотоциклу Suzuki, допустив столкновение транспортных средств.

В результате ДТП травмы получил 45-летний мотоциклист. Водительских прав мотоциклист не имеет.