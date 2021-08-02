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Мотоциклист без прав врезался в автомобиль в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:17, 03 Августа 2021
фото: Кадр из видео

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ГИБДД Карелии рассказала подробности аварии с мотоциклистом, которая произошла в Петрозаводске на улице Ригачина.

Ранее сообщалось, что 2 августа, в 9.06 в районе перекрестка улицы Ригачина и Производственного проезда столкнулись мотоцикл с легковой автомобиль.

В ГИБДД пояснили, что 32-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Carina, при повороте налево не уступила дорогу встречному мотоциклу Suzuki, допустив столкновение транспортных средств.

В результате ДТП травмы получил 45-летний мотоциклист. Водительских прав мотоциклист не имеет.

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