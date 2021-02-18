Мотоциклист в Карелии зимним морозным днем протаранил кроссовер (ВИДЕО)

В Сортавале произошла авария с участием мотоцикла и кроссовера.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попал момент ДТП в Сортавале, которое произошло 18 февраля в 17.20 на пересечении улиц Бондарева и Победы.

Мотоциклист протаранил кроссовер, который поворачивал налево и не уступил дорогу двухколесному транспорту.

В результате столкновения кроссовер получил повреждения, мотоциклист от удара вылетел из седла и упал на проезжую часть.

В сводке ГИБДД данное происшествие не было учтено, значит, пострадавших нет.

Отметим, что 18 февраля в Сортавале было 17 градусов мороза.