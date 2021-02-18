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Мотоциклист в Карелии зимним морозным днем протаранил кроссовер (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:48, 19 Февраля 2021
фото: © кадр из видео
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В Сортавале произошла авария с участием мотоцикла и кроссовера.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попал момент ДТП в Сортавале, которое произошло 18 февраля в 17.20 на пересечении улиц Бондарева и Победы.

Мотоциклист протаранил кроссовер, который поворачивал налево и не уступил дорогу двухколесному транспорту.

В результате столкновения кроссовер получил повреждения, мотоциклист от удара вылетел из седла и упал на проезжую часть.

В сводке ГИБДД данное происшествие не было учтено, значит, пострадавших нет.

Отметим, что 18 февраля в Сортавале было 17 градусов мороза.

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Комментарии

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asusls
2021-02-19 13:21:58
Удивительно, человек из белого авто вышел и показывает пальцем у виска мотоциклисту. У него все в порядке с головой?
Гость
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