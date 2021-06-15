Мотоциклист получил травмы при ДТП в центре Петрозаводска (ФОТО)

Авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло на улице Антикайнена.
По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня, 16 июня. в 11.43 в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о ДТП с участие мотоциклиста и автомобиля Toyota в районе дома № 4 по улице Антикайнена.
По предварительной информации транспортные средства двигались в попутном направлении. Столкновение произошло в момент совершения водителем автомобиля поворота направо.
В результате ДТП 22-хлетний мотоциклист получил травмы, ему назначено лечение.
Ранее иномарка сбила мотоциклиста в центре Петрозаводска.
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