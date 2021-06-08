Иномарка сбила мотоциклиста в центре Петрозаводска

На Первомайском проспекте накануне столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, 7 июня в 15-20 на Первомайском проспекте у дома № 30 произошла авария с участием легкового автомобиля Renault Logan и мотоцикла Stels Trigger.

По одной из версий, ДТП произошло, когда легковой автомобиль совершал маневр разворота. В это же время мотоцикл двигался в прямом встречном направлении.

Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель, управляя автомобилем Renault Logan, выполняя маневр разворота вне перекрестка, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мотоциклом, двигающимся в прямом встречном направлении.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Водитель мотоцикла был травмирован. Врач скорой помощи оказал ему разовую медицинскую помощь.