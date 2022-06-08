Мотоциклист протаранил автомобиль в Петрозаводске и попал в больницу (ФОТО)

Водитель автомобиля в Петрозаводске не пропустил мотоциклиста, что стало причиной ДТП.
Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 28 июня в 22.26 в районе дома № 48 по Лососинскому шоссе.
При выезде с прилегающей территории 41-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не предоставил преимущества мотоциклу «Хонда», ехавшему по главной дороге.
В результате травмы получил 31-летний мотоциклист, он доставлен в БСМП Петрозаводска.
Выяснилось, что в его водительских правах нет специальной категории для управления мотоциклом.
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