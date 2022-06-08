Мотоциклист протаранил автомобиль в Петрозаводске и попал в больницу (ФОТО)

Водитель автомобиля в Петрозаводске не пропустил мотоциклиста, что стало причиной ДТП.

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 28 июня в 22.26 в районе дома № 48 по Лососинскому шоссе.

При выезде с прилегающей территории 41-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не предоставил преимущества мотоциклу «Хонда», ехавшему по главной дороге.

В результате травмы получил 31-летний мотоциклист, он доставлен в БСМП Петрозаводска.

Выяснилось, что в его водительских правах нет специальной категории для управления мотоциклом.