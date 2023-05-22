Мотоциклист упал со скалы в карьер в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Молодого человека, упавшего в Ключевской карьер вместе с мотоциклом, пришлось спасать на лодке.

Инцидент произошел в среду, 24 мая, на Ключевском карьере в Петрозаводске. Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, в 14.43 молодой мотоциклист упал в карьер. Мотоцикл при этом ушел под воду, а его водитель упал на скалу, но получил травмы, в том числе позвоночника.

Чтобы транспортировать пострадавшего, спасателям, среди которых присутствовали медики и поисковики, пришлось задействовать лодку. Благодаря ей мотоциклиста не пришлось поднимать на почти отвесную скалу.

Всего в операции участвовали 15 сотрудников МЧС и карельской поисково-спасательной службы.