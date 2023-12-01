Мозговая активность заметно снижается у переболевших COVID-19 россиян

Российские ученые с помощью нейросетей проанализировали активность мозга пациентов, которые переболели коронавирусом.

Исследования показали, что инфекция влияет на работу левого полушария мозга, отвечающего за речь. Об этом пишут «Известия».



В результате после болезни у людей возникали сложности с подбором слов и другие речевые дисфункции.



«Полученные данные можно использовать для разработки новых методов реабилитации после коронавирусной инфекции, полагают авторы исследования. По мнению экспертов, причиной подобных нарушений может быть воспаление в мозге, которое приводит к нарушению его кровоснабжения и питания», — говорится в тексте статьи.



В исследовании приняли участие 105 взрослых добровольцев, которых разделили на две группы: в одну вошли люди, которые за последние полгода переболели COVID-19, а в другую — те, кто ни разу не сталкивался с этим заболеванием.



Во время эксперимента участникам предлагали произнести вслух или про себя слова, которые отображались на экране. При этом на них было установлено оборудование для записи электроэнцефалограммы.



Анализ полученных данных показал, что у здоровых людей и тех, кто переболел коронавирусом, активность мозга отличается. Кроме снижения активности в левой половине мозга, отвечающей за речь, у них менялась частота ЭЭГ-сигналов в обоих полушариях.